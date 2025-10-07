中野国土交通相は７日午前の閣議後記者会見で、東急電鉄田園都市線の梶が谷駅（川崎市高津区）で起きた列車同士の衝突・脱線事故について「重く受け止めている」と述べた。その上で、「輸送の安全確保は鉄道事業者にとって最も重要な使命。安全安定輸送に向けた必要な指導を行う」と話した。事故は５日夜に発生し、同線と、並走する東急大井町線の一部区間が６日始発から７日午前０時頃まで運転を見合わせた。