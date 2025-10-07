モトローラ・モビリティ・ジャパンは、折りたたみスマートフォン「motorola razr 60」を2025年10月10日に発売する。外側ディスプレイで閉じたまま各種操作が可能内側に約6.9型フルHD＋（2640×1080ドット）有機ELディスプレイ、外側に3.6型（1056×1066ドット）有機ELディスプレイを搭載し、閉じたまま各種操作が可能だ。様々な角度で自立可能な「フレックスビュースタイル」を採用する。性能と機能が向上したAI機能「moto ai」を