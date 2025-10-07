東京証券取引所7日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸し、取引時間中としての最高値を2日連続で更新した。上げ幅は一時500円を超えた。自民党の高市早苗総裁の積極的な財政政策を期待した買いが入った。外国為替市場では円が売られ、一時1ドル＝150円台後半と約2カ月ぶりの円安水準を付けた。長期金利も上昇し、株高、円安、債券安の「高市トレード」が続いた。高市氏の掲げる金融・財政政策が意識され、景気