大阪大学の坂口志文特任教授（74）のノーベル生理学・医学賞決定から一夜明けた7日、大学や家族から喜びの声が上がりました。大阪大学の吹田キャンパスでは、坂口特任教授が多くの職員や学生に出迎えられ、花束が贈呈されました。大阪大学・坂口志文特任教授：（Q.きのうはよく寝られましたか？）色んな方からお祝いのメッセージをいただいて、それを見ていたらすぐに時間がたってしまい、少し寝不足です。坂口特任教授は、人間の