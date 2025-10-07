ソフトバンクは７日、風間球打投手（２１）に来季の選手契約を締結しない旨を通達した。風間はノースアジア大明桜高から２０２１年ドラフト１位でホークスに入団。最速１５７キロの直球を武器に将来が期待されたが、ケガもあり思うような結果を残せず、一軍登板はなかった。昨年オフに育成として再契約を結んだ。新たな気持ちで臨んだ今季だったが、二軍では登板がなく非公式戦では１２試合の登板で防御率４・６１の成績だっ