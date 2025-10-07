熊本市人事委員会は、一般行政職員の月給などの引き上げを大西一史市長に勧告しました。引き上げ幅は過去最大です。 市の人事委員会の勧告では、一般行政職員の月給を3.88％引き上げ、ボーナスにあたる特別給も0.05か月分引き上げるように求めました。 月給の引き上げ幅は、過去最大だった去年の2.78％を上回っています。 引き上げの理由としては、市内71の民間事業所の平均月給を1万4032円下回ったことなどを挙げていま