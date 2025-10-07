自民党の高市総裁の新体制が始動です。7日、党の新たな執行部を正式に発足させました。高市総裁は人事について「やってほしい仕事に一番適任を充てた」と周辺に話しています。自民党高市総裁「今の暮らし、そして未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと。ご指導お力添えを心よりお願い申し上げます」新たな執行部では政調会長に、総裁選の決選投票で高市氏を支持し、高市氏本人も「政策が近い」と話す小林鷹之氏を起