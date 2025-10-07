◇練習試合巨人ーヤマハ（7日、東京ドーム）10月11日のCS初戦前に最後の練習試合。この日は坂本勇人選手が5番サードでスタメン出場します。先発を務めるのはアンダースローを見せ、話題となった平内龍太投手。受けるのは小林誠司選手です。右脇腹痛で戦線を離脱していた吉川尚輝選手は、前日に引き続きセカンドで出場。バットを思い切り振れるかどうかを心配していましたが、前日の試合後には「思い切り振れて良かった」と話して