実ったイチジクを見てほほ笑む市川さん。青い実もわずかな時間で一気に赤く熟すという＝６日、川崎市麻生区秋の兆しを告げるイチジクが川崎市麻生区の果樹園で収穫期を迎えている。園を営む市川進さん（６８）は「今年も甘くておいしいイチジクが実った」と顔をほころばせる。市川さんはブドウやスモモなど四季折々の果物を育てる中、イチジクも自慢の逸品。ほのかな酸味が特徴的な「バナーネ」、果肉が滑らかで濃厚な甘みのあ