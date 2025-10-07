今月末に発売される2026年の年賀はがきが7日、金沢市の郵便局に運び込まれ、販売に向けた準備が始まりました。 日本郵便では、年賀はがきを規模の大きい郵便局に一度、搬入してから、それぞれの郵便局に配送することになっています。この日、新金沢郵便局には、72万4000枚の年賀はがきが搬入され、石川県内の29郵便局へ送るための仕分け作業が行われました。 デザインは全部で6種類。搬入されたはがきには、来年の干支の馬に