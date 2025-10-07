日本は決勝トーナメント1回戦でフランスと対戦U-20ワールドカップ（W杯）で、日本代表は決勝トーナメントへの進出を決めた。同じく16強入りしたイタリアのメディア「フットボール・イタリア」は、対戦する可能性があるチームを紹介している。日本は開催国チリの入ったグループAを3連勝で首位突破。ブラジルやスペイン、イタリアとの対戦可能性があった中で、決勝トーナメント1回戦の相手はフランスに決まった。一方のイタリア