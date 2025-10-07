「うたコン」テレビが生んだヒット曲キービジュアル 「うたコン」テレビが生んだヒット曲が、10月14日（NHK総合よる7時57分〜）に放送される。10月14日の「うたコン」はテレビが生んだヒット曲を特集。幕開きは、加藤茶・高木ブーが登場。テレビの一時代を彩った「ザ・ドリフターズ」の名曲メドレーを、純烈ほか豪華出演歌手とともに届ける。また、ロンドン在住の小林明子は40年前に発表した大ヒットドラマ主題歌