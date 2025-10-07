雲云テクノロジーは、スマートベビーモニター「CuboAi」シリーズを対象とした「CuboAi プライム感謝祭セール」を2025年10月4日から10月12日までの期間限定で開催しています。公式サイト、Amazon公式ストア、楽天市場にて、年間最大級となる最大18,960円オフの特別割引で提供中です。 雲云テクノロジー CuboAi「CuboAi プライム感謝祭セール」 期間：2025年10月4日(土) 0:00 〜 10月12日(日) 23:59開催場所：CuboAi