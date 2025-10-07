プロバスケットボール、Ｂ１リーグの千葉ジェッツ・瀬川琉久（１９）が、芸能事務所アミューズのグループ会社「アミューズスポーツエージェンシー」とエージェント契約を締結したことが７日、発表された。瀬川は世代を代表するポイントガード。高校時代から国内外の注目を集め、２０２５年に千葉ジェッツと特別指定契約選手契約を結び、プロとしてキャリアをスタートさせた。今後はアミューズグループが国内外で培ってきたエ