フジテレビ系「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（１６日・午後７時）で、俳優・草ナギ剛とタレント・ホラン千秋がＭＣ初タッグを組むことが７日、わかった。番組ではかつて“大金”を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材。そのお金はどこに消えたのか？そして今、彼らは転身や復活を遂げているのか？…人生をやり直し、再び歩み出す姿に迫る。ゲストの大久保佳代子、ビビる大木