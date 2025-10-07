高松北警察署 高松市から生活保護費約290万円を不正に受給したとして、市内の会社員の男（66）が7日、詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は年金と就労による収入があるにもかかわらず、2021年9月から2024年7月まで35回にわたり、高松市から生活保護費289万8979円を不正に受給した疑いです。 高松市が2025年9月25日、不正受給を告発し、警察が捜査していました。 警察の調べに対して男は「全部合っと