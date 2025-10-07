ネビュラクリニックは、8院目となる「愛知春日井美容外科ネビュラクリニック」を2025年10月1日に新規開院しました。グループとして愛知県へは初進出となり、JR春日井駅前の好立地で地域に根ざした美容医療を提供。開院を記念したお得なキャンペーンも実施されています。 愛知春日井美容外科ネビュラクリニック 医院名：愛知春日井美容外科ネビュラクリニック開院日：2025年10月1日(水)所在地：〒486-0825愛知県