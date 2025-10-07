ストラク株式会社は、自己資金300万円から始められる生わらび餅のフランチャイズプログラム「シンFC(シンフランチャイズ)」の加盟者募集を開始しました。加盟者が自分のブランド名で生和菓子ビジネスを展開でき、卸販売などを中心とした安定的なストック型収益モデルを提供します。 ストラク 生わらび餅のフランチャイズプログラム「シンFC(シンフランチャイズ)」 プログラム名：シンFC(シンフランチャイズ)対象ビ