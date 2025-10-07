役牌のドラをポンして切ったら、待っていたのは放銃。あまりにもエグい罠だった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月6日の第1試合でEX風林火山・勝又健志（連盟）が今期初勝利を手にした。東1局、先制打となる満貫をアガったが、一連の打牌はまさに“軍師”と呼ばれるにふさわしいもので、しかも強烈な罠が仕掛けられていた。【映像】勝又健志が仕掛けた“罠”勝又は好配牌をもらうと、第1ツモで8索を引き、早くも2面子、さらに