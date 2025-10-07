無添加・砂糖不使用のスムージー・フレッシュジュース専門店「GOKUGOKU(ゴクゴク)」は、2025年10月7日から10月31日までの期間限定で「Halloween Sweet Potato Smoothie」を発売します。焼き芋専門店のさつまいもを使用した、ハロウィンにぴったりのスムージーです。 GOKUGOKU(ゴクゴク)「Halloween Sweet Potato Smoothie」 価格：640円(税込) ※一部店舗では価格が異なる場合がございます販売期間：2025年10月7日