国分首都圏株式会社が、「パティスリー・サダハル・アオキ・パリ」「丹波ワイン株式会社」と共同開発したシードル「サダハルアオキ SAYA2024」が、「JAPAN CIDER AWARDS 2025」と「INTERNATIONAL CIDER CHALLENGE 2025」で受賞したことを発表しました。2025年3月に発売された新ヴィンテージが、国内外で高く評価されています。 国分首都圏「サダハルアオキ SAYA2024」 参考売価：2,600円(税別)発売日：2025年3月27