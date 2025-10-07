６日、武漢オープン１回戦でリターンする内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢10月7日】女子テニスの武漢オープンは6日、中国湖北省武漢市でシングルス1回戦が行われ、日本の内島萌夏が中国の王欣瑜（おう・きんゆ）を2-0で下し、2回戦へ進んだ。６日、武漢オープン１回戦でリターンする内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢オープン１回戦に臨む内島萌夏。（武漢＝新華社記者／肖芸九）６日、武漢