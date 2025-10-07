イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まってから7日で2年となりました。エジプトでは戦闘終結に向けた協議が行われ、中東メディアは「前向きな雰囲気で行われた」と報じています。中東アルジャジーラによると、6日夜、エジプトで開かれているイスラエルとハマスの間接協議の1日目が終了しました。関係者の話として、「前向きな雰囲気で行われ、今回の協議のロードマップについて確認した」ということで、協議は7日も続く見通