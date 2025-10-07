自民党の高市総裁はきょう、新たな執行部を発足させ、「未来への不安を希望と夢に変えていきたい」と意気込みを語りました。自民党高市早苗 総裁「今の暮らし、未来への不安を何とか希望と夢に変えていきたいなと、そんな思いで一生懸命取り組んでまいりますので、どうか皆様方のご指導・お力添えを心よりお願い申し上げます。ありがとうございます」自民党はきょう、臨時の総務会を開き、新たな執行部を発足させました。高