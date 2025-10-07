6日、松本市の82歳の男性が独りでキノコ採りに向かったまま行方が分からなくなり7日朝から捜索が行われています。さきほど、この男性とみられる人が衰弱した状態で見つかり、警察が確認を進めています。行方が分からなくなっているのは松本市に住む82歳の男性です。警察によりますと男性は6日午前6時ごろ、「キノコ採りに行ってくる」と家族に伝え、1人で松本市波田の山林へ向かいましたが、午後10時すぎになっても帰宅しないため