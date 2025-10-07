高知県土佐清水市の海岸でヒガンバナが見頃を迎え、花の赤と海の青のコントラストを楽しむことができます。土佐清水市三崎の国道321号沿いにある海岸のヒガンバナ。このヒガンバナは高知県観光開発公社が海と花の景観を楽しめる名所にしようと植えたもので、毎年草刈りなどの手入れを行っています。2025年は暑さの影響からか例年に比べ1週間ほど遅い9月中旬ごろに咲き始めました。赤いヒガンバナと青い海のコントラストを楽しむこ