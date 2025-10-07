ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授が、一夜明けて改めて受賞の喜びを語りました。きのう、ノーベル生理学・医学賞の共同受賞が決まった大阪大学の坂口志文特任教授（74）。けさのキャンパスへの出勤は、職員らが拍手で迎えました。坂口志文 特任教授「いろんな方からお祝いのメッセージをいただいて、メールとかで見ておりましたらすぐに時間がたっちゃいまして、寝不足であります」坂口特任