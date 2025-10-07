今年6月、千葉県八千代市のショッピングセンターで、女子高校生のスカートの中を盗撮したとして逮捕された千葉市消防局の消防士の男性（28）について、千葉地検はきのう付で不起訴処分としました。千葉地検は、不起訴理由について「事件に関する一切の事情を考慮した」としています。