俳優の島崎伸作さんが、9月6日、突然の脳出血のために亡くなったことを、所属事務所がホームページで公表しました。31歳でした。【写真を見る】【訃報】３１歳俳優・島崎伸作さん死去「突然の脳出血のため」所属事務所が公表島崎伸作さんは、１９９３年９月生まれ。幼少よりミュージカルに出演し、2021年には、ミュージカル『レ・ミゼラブル』、2023年には、大河ドラマ「どうする家康」など、多くの作品に出演していました