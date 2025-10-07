富山県内はこのあと、時折日が差すものの、雲が広がりやすくすっきりしない天気となる見込みです。けさの県内は、空気の澄んだ秋らしい空模様となりました。富山市の呉羽山公園では日差しが届く中、ウォーキングや犬の散歩をする人たちの姿が見られました。きょうの最高気温はきのうと同じくらいで、富山市、高岡市伏木ともに25度の予想です。平年より少し高く、やや蒸し暑く感じそうです。高気圧が北海道の東へ遠ざかり、本