高岡市に本社がある加越能バスは、来月1日から路線バスの初乗り運賃を、160円から40円値上げし200円に改定します。加越能バスによりますと、先月、北陸信越運輸局から路線バスの上限運賃の変更申請について認可を受けました。1キロあたりの料金となる基準運賃が、現行の48円10銭から58円60銭に改められ、初乗り運賃は来月1日、現行の160円から200円に値上げされます。運賃の変更は、消費税による改定を除けば28年ぶりになります。