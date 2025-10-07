気象庁によりますと台風２２号は、９日に非常に強い勢力で伊豆諸島に接近する見込みです。台風２２号は７日午前９時には日本の南で、１時間に約１５キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルで、中心から半径８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。台風は発達しながら、７日は日本の南を北西へ