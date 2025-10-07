レアル・マドリードに所属するウルグアイ代表MFフェデリコ・バルベルデが10月のインターナショナルウィークでの代表活動には参加しないようだ。スペイン『MARCA』が伝えた。豊富な運動量でダイナミックなボックス・トゥ・ボックスのセントラルMFとしてレアルの心臓として活躍を続けるバルベルデ。副キャプテンとなった今季もここまで本職のインテリオールのほかに、怪我人が続出している右サイドバックとしてもプレイしている。タ