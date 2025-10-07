一打サヨナラのピンチで力強く抑え込んだ佐々木(C)Getty Images窮地で“怪物”が異彩を放った。現地時間10月6日、ドジャースは敵地でフィリーズとの地区シリーズ第2戦に4-3で勝利。終盤までもつれ込むシーソーゲームを制した。【動画】これぞクローザー！佐々木朗希がしびれる場面で見事に抑えたシーンこの試合でドジャースを救ったのは、佐々木朗希だ。出番が巡ってきたのは、最終盤の9回二死一、三塁という局面だった。3