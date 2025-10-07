今永が2被弾で4失点。地区シリーズ初先発も3回途中で降板した(C)Getty Imagesカブスの今永昇太現地時間10月6日、敵地でブルワーズとの地区シリーズ第2戦に先発登板。3回途中4失点で降板した。【動画】「名言」も飛び出した今永昇太のシャンパンファイト中のインタビュー映像鈴木誠也は「4番・右翼」でスタメン出場し、左翼席へ今ポストシーズン2号となる先制3ランを放った。飛距離440フィート（134メートル）の一発で今永を援