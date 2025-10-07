チロルチョコは「カラフルピーチ〈袋〉」を10月3日より全国のセブン‐イレブンで順次発売する。「カラフルピーチ〈袋〉」同商品は、大人気のゲーム実況グループ「カラフルピーチ」とコラボしたもの、パッケージはカラフルピーチ初の学ラン&セーラー服。フレーバーはサクッとさわやかな甘み広がるピーチタルト味。ピーチ風味生地のさわやかな甘みとカスタード風味生地の優しい甘みがベストマッチしており、タルトをイメージした