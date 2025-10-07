日本代表の上田綺世と渡辺剛が所属するオランダの名門フェイエノールトが好調だ。UEFAチャンピオンズリーグ予選では敗退したものの、リーグ戦では開幕8試合で7勝1分の無敗で首位に立っている。そのなかで、加入3年目になる上田は得点ランキングトップとなる8ゴールを量産。新加入の渡辺もリーグ戦フル出場を続けるなど、すでに主力になりつつある。そうしたなか、オランダの名物記者ヴァレンタイン・ドリーセンは、『De Telegraaf