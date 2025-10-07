コンビニチェーン・ミニストップで発覚した消費期限の偽装問題で、不正があった店の従業員が去年、内部通報をしていたことがＪＮＮの取材で分かりました。ミニストップでは今年９月までに全国２５店舗で、店内で作るおにぎりや弁当などの消費期限のラベルを貼りかえるといった偽装が行われていました。偽装が発覚した大阪市内の店で働いていた元アルバイト従業員は去年２月、内部通報窓口を通じて「店長らに偽装を指示された