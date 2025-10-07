台風２２号は、１０月９日には「非常に強い勢力」に発達して伊豆諸島に接近する見込みです。伊豆諸島では、暴風やうねりを伴う高波に厳重な警戒が必要で、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。また、暴風警戒域に近畿や東海、関東の太平洋側が含まれていて、北よりの進路をとった場合に特に注意が必要です。気象庁によりますと、強い台風２２号（ハーロン）は