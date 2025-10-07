◇練習試合巨人―ヤマハ（2025年10月7日東京ドーム）巨人は7日、クライマックスシリーズファーストSへ向け、社会人・ヤマハと練習試合を行う。先発バッテリーは平内―小林で戦う。6日にベンチ入りしていなかった大勢、マルティネスの両投手もブルペン待機する。巨人のスタメンは以下の通り。（左）丸（中）キャベッジ（遊）泉口DH岡本（三）坂本（一）大城卓（右）中山（二）吉川（捕）小林投平内