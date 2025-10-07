牛丼チェーン「松屋」は10月7日、期間限定で「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」を発売した。価格は税込980円。松屋では2008年から「豚と茄子の辛味噌炒め定食」を、秋の定番メニューとして販売してきた。2025年は厚切りの豚カルビを使用する。◆厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め定食噛むほどに旨みがあふれる厚切り豚カルビと、とろけるような食感の茄子、しんなりと甘い玉ねぎ、シャキッとした食感のピーマンに、辛味噌ダレを