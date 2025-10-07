タカラトミーアーツは、「東京大学」の名所・キャラクターをフィギュア化したガチャ商品「東京大学-ガチャコレクション-」を、2025年10月下旬より全国のカプセル自販機にて順次展開する。「東京大学-ガチャコレクション-」東京大学の創立150周年を記念して、歴史的建造物やゆかりのキャラクターが集結した「東京大学-ガチャコレクション-」（全5種）が登場。ラインアップには、重要文化財の「赤門」、登録有形文化財の「安田講堂（