タレント松本明子（59）が7日、TOKYO FM「Blue Ocean」にゲスト出演。ある資格の取得を目指していることを明かした。松本は17日公開の映画「ソーゾク」（監督藤村磨実也）に出演。平凡な家族に巻き起こる相続問題が勃発した平凡な家族に専門家としてアドバイスする相続診断士役を務めた。「相続診断士は全国にいらっしゃって、家族に寄り添ってアドバイスしてくれる。お会いしてお話も伺いました」と、役作り。さらに、「私も