◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース佐々木朗希投手（２３）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦で登板し、１点リードの９回２死一、三塁の場面から５番手としてマウンドに上がり、２試合連続セーブを挙げた。チームは連勝で地区シリーズ突破に王手を掛けた。チーム事情もあって９月