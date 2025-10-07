社会でより活躍できる女性を発掘するコンテスト「Beauty Japan」の鹿児島大会で、グランプリと準グランプリに輝いた女性が、鹿児島市の下鶴市長を訪問しました。下鶴市長のもとを訪ねたのは、「Beauty Japan」鹿児島大会でグランプリに輝いた鹿児島市の石畑歩さんと、準グランプリ霧島市・東村ゆりさんです。「Beauty Japan」は、「社会で活躍する女性を増やす」ことを目的に、生き方の美しさ・内面の美しさを評価するコンテ