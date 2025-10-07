警視庁勤務先だった津田塾大のロッカーから女子学生の衣類を取り出し、体液を付着させたとして、警視庁保安課は7日までに、器物損壊の疑いで元職員田辺佑介容疑者（43）＝東京都江東区＝を逮捕した。同課によると、衣類に体液をかける様子を撮影し、画像をインターネット掲示板に投稿していたとみられる。逮捕容疑は大学に勤めていた昨年11月〜今年7月ごろ、東京都小平市のキャンパスで、無施錠のロッカーから学生のハーフパン