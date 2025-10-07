キリンビールの堀口英樹社長は7日、東京都内で記者団の取材に応じ、業務用ビールの出荷調整を9日から行うと表明した。アサヒビールの出荷がシステム障害の影響で減り、キリンへの注文が急増したことで安定供給に懸念が生じたため。