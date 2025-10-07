坂口氏はこの日午前、読売新聞の単独インタビューに応じた。坂口氏は研究成果を活用した医療の実現に向けて新興企業「レグセル」を設立しており、自己免疫疾患で起きる肝炎を対象に「来年には人への応用を進めたい」との意気込みを語った。坂口氏が発見した制御性Ｔ細胞（Ｔレグ）には過剰な免疫反応を抑える働きがある。インタビューでは「様々な自己免疫疾患の治療に向けた研究が世界中で進んでいるほか、臓器移植や骨髄移植