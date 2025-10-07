愛知県豊橋市の「のんほいパーク」で、ライオンの赤ちゃんがお披露目されました。 【写真を見る】のんほいパークでライオンの赤ちゃんお披露目 母親のあとをついて動き回る姿に｢すごくかわいい｣ ｢癒やされる｣ 愛知･豊橋市 きょう一般公開が始まったのは、のんほいパークで8月17日に生まれた3頭のライオンの赤ちゃんです。赤ちゃんはオス2頭、メスが1頭で、生まれて2か月近くが経ち「放飼場」に出て行けるよう