『シビル・ウォー アメリカ最後の日』アレックス・ガーランド監督が、同作で軍事アドバイザーを務めたレイ・メンドーサを共同監督に迎え、A24と再タッグを組んだ『ウォーフェア 戦地最前線』が2026年1月16日より日本公開されることがわかった。特報映像が届いている。 舞台は2006年、アメリカ軍特殊部隊8名の小隊は、イラクの危険地帯・ラマディで、アルカイダ幹部の監視と狙撃の任務に就いていた